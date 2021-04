Riaprire è un rischio ragionato | ma ci serve aiuto Lo dice Speranza

(Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Il Governo si assume un po' di rischi annunciando le riaperture dal 26 aprile, ma "è, une per questo chiedo una mano". Il ministro della Salute Roberto, ospide di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, spiega la decisione di allentare le misure dalla prossima settimana. "Siamo in una situazione diversa, possiamo permetterci alcune aperture - spiega il ministro - abbiamo puntato agli spazi all'aperto nel mese di maggio. Abbiamo scelto la scuola che credo sia l'architrave della nostra società da cui ripartire anche per dare un segnale di fiducia ai nostri ragazzi fino adesso in dad. Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico, vogliamo che tornino in presenza i ragazzi", aggiunge. Per quanto riguarda il parametro Rt del contagio,ancora, ...

... direttore della clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino di Genova: 'è un segnale di buon senso , sapendo che ilzero non esiste. Dobbiamo avere il 60 - 70% della ...Convieneanche i teatri. Con prudenza, ma si deve. Distanziati ma affratellati dal teatro. Come si sta facendo per le scuole. Per mesi hanno dato colpa alla scuola deldi contagio ...La decisione del governo Draghi di far partire il programma di riaperture in Italia il prossimo 26 aprile sarebbe tutta “politica”, dal momento che sarebbe ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ancora oltre 300 morti e 15mila casi al giorno, stiamo facendo delle riaperture in un momento in cui la curva sta flettendo leggermente. Il rischio c'è. Quello accettabile ...