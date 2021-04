“Penso di sapere chi possa averla rapita”. Piera Maggio choc, rivela l’identikit del possibile rapitore. Di chi si tratta (Di domenica 18 aprile 2021) Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, è tornata a parlare della scomparsa della sua piccola avvenuta nel 2004 a Mazara Del Vallo. “Sapeva quello che faceva” La donna è stata ospitata in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado e ha raccontato la sua versione dei fatti; la madre di Denise è certa che la piccola non sia stata rapita dai rom: I rom non hanno rapito mia figlia. Piera, infatti, pensa proprio di sapere che chi ha preso la sua bambina sapeva quello che faceva: Chi ha preso mia figlia sotto casa sapeva quello che faceva. Denise non era solita dare confidenza agli estranei. Probabilmente aveva già visto le persone che l’hanno portata via. Chi ha fatto questo aveva intenzione di farlo: non è stata una cosa improvvisata. Lei non stava giocando fuori casa, da ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021), la mamma di Denise Pipitone, è tornata a parlare della scomparsa della sua piccola avvenuta nel 2004 a Mazara Del Vallo. “Sapeva quello che faceva” La donna è stata ospitata in collegamento con Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado e ha raccontato la sua versione dei fatti; la madre di Denise è certa che la piccola non sia statadai rom: I rom non hanno rapito mia figlia., infatti, pensa proprio diche chi ha preso la sua bambina sapeva quello che faceva: Chi ha preso mia figlia sotto casa sapeva quello che faceva. Denise non era solita dare confidenza agli estranei. Probabilmente aveva già visto le persone che l’hanno portata via. Chi ha fatto questo aveva intenzione di farlo: non è stata una cosa improvvisata. Lei non stava giocando fuori casa, da ...

