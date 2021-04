"Non ne azzecca una": il veleno di Galli su Draghi (Di domenica 18 aprile 2021) Il professore ci va giù pesante e spiega perché sia così contrario alle riaperture dal 26 aprile. E Crisanti le ha definite “una stupidaggine epocale” Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Il professore ci va giù pesante e spiega perché sia così contrario alle riaperture dal 26 aprile. E Crisanti le ha definite “una stupidaggine epocale”

assurdbanipal : As usual Barca non ne azzecca una.. - AnnaMar74773335 : RT @Virus1979C: Parla Galli, È un liberi tutti: sul Covid Draghi non ne azzecca una. - QPeriscopica : RT @francofontana43: «È un “liberi tutti”: sul Covid Draghi non ne azzecca una». Massimo Galli, non gliela manda a dire... L’apertura del F… - marinellafly12 : RT @Virus1979C: Parla Galli, È un liberi tutti: sul Covid Draghi non ne azzecca una. - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @EmiliaBalestri1: Il @fattoquotidiano titola: Draghi non ne azzecca una! Spero in un immediato fallimento di questo giornaletto di mer… -

"Non ne azzecca una": il veleno di Galli su Draghi il Giornale ITALIA - Il curriculum non sbaglia, a casa del sospettato droga a volontà Andando a selezionare obbiettivi per le perquisizioni sulla base del curriculum e di pregresse esperienze di vita si può anche sbagliare ma spesso ci si azzecca. Così, monitorando quali siano i ...

