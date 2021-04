Napoli-Inter, Orsi: “Gli azzurri devono provare il tutto per tutto” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole dell’ex portiere Fernando Orsi a Radio Onda sport: “Sarà una partita importante nella quale il Napoli dovrà tentare il tutto per tutto per mantenere la posizione ai vertici della classifica sia in questo, che nell’altro scontro diretto con la Lazio. Antonio Conte vuole lo scudetto e lo vuole in anticipo, per cui è chiaro che l’Inter se la giocherà. Sarà sicuramente una partita avvincente. La lotta Champions? Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQueste le parole dell’ex portiere Fernandoa Radio Onda sport: “Sarà una partita importante nella quale ildovrà tentare ilperper mantenere la posizione ai vertici della classifica sia in questo, che nell’altro scontro diretto con la Lazio. Antonio Conte vuole lo scudetto e lo vuole in anticipo, per cui è chiaro che l’se la giocherà. Sarà sicuramente una partita avvincente. La lotta Champions? Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprat, per il ritorno ...

