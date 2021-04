Napoli, aria di conferma? Cena tra Gattuso e Aurelio De Laurentiis (Di domenica 18 aprile 2021) Ci sarebbe stata una Cena tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis: un segnale importante prima di Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, come riportato da diverse testate vicino al Napoli, ieri si sarebbe recato nel ritiro della squadra nell’hotel Palazzo Caracciolo per stare vicino alla squadra. Il numero uno partenopeo si sarebbe fermato anche a Cena e si sarebbe intrattenuto con Gattuso: segnali di distensione verso la fine della stagione. Semplice rapporto cordiale o possibile apertura per una clamorosa conferma, dopo le diatribe degli ultimi mesi? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ci sarebbe stata unatra GennaroDe: un segnale importante prima di-InterDe, come riportato da diverse testate vicino al, ieri si sarebbe recato nel ritiro della squadra nell’hotel Palazzo Caracciolo per stare vicino alla squadra. Il numero uno partenopeo si sarebbe fermato anche ae si sarebbe intrattenuto con: segnali di distensione verso la fine della stagione. Semplice rapporto cordiale o possibile apertura per una clamorosa, dopo le diatribe degli ultimi mesi? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CIRODESANTO1 : @DevilDollmusic @AndreaSpagnol15 @Marittiell1926 @NicoSchira Aprite la bocca solo per darle aria. Non conoscete Nap… - Isabella00089 : RT @lightmoon972: #Napoli è il mio #Paradiso .... #mare #sole #aria #zonarossa #Campania - GamePlayFusi : Che #Gattuso vada via, ne sono contento e non per quello che credete voi ma perché ho stima dell'uomo, prima ancora… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Monti: 'Il cambio del tecnico ha portato una ventata d’aria fresca, Napoli di ADL? Rapporti di buon… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Monti: 'Il cambio del tecnico ha portato una ventata d’aria fresca, Napoli di ADL? Rapporti di buon… -