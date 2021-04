Nagelsmann: «Non so cosa voglia il Bayern Monaco. Non ci sono trattative» (Di domenica 18 aprile 2021) Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Queste le sue brevi dichiarazioni. «Non c’è niente di nuovo. Non so cosa vuole l’FC Bayern. Non ci sono state trattative e nessuna offerta. Non voglio fare la guerra con il mio datore di lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Julian, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore delJulian, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore del. Queste le sue brevi dichiarazioni. «Non c’è niente di nuovo. Non sovuole l’FC. Non cistatee nessuna offerta. Non voglio fare la guerra con il mio datore di lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

