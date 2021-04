MotoGP e F1 TV8 | orari gare di oggi | programma in chiaro | streaming 18 aprile

(Di domenica 18 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 vedrà disputarsi, domenica 18, ledel GP di Portogallo, che si disputeranno a Portimao, e saranno valide per la terza tappa dei calendari di, Moto2 e Moto3.sarà in pista anche la F1, con la gara del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale, che andrà in scena ad Imola. La trasmissione in tv indei due eventi sarà affidata a TV8: per la F1 lazionealle ore 14.00 prevede la diretta della gara, mentre per il Motomondiale il palinsesto indicaalle ore 17.30 la differita della gara della Moto3, seguita alle 19.00 dallaed alle 20.30 dalla Moto2. Losarà fruibile su tv8.it.TV8 ...

Terzo appuntamento della stagione in Portogallo per il Motomondiale. Sulla pista lusitana, Fabio Quartararo scatterà dalla pole position. Il francese della Yamaha aveva chiuso le qualifiche ufficiali ...