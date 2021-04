Mauro Romano scomparso, Manuela Arcuri non ha dubbi, lo sceicco non è Mauro (Di domenica 18 aprile 2021) A Domenica Live si parla del caso della scomparsa di Mauro Romano, il bambino scomparso più di 40 fa anni all’età di 4 anni da Racale, cittadina in provincia di Lecce. Ospite di Barbara d’Urso è Manuela Arcuri che negli anni ’90 ha avuto una relazione con lo sceicco Al Habtoor che la famiglia Romano pensa essere proprio il bambino scomparso. L’attrice ha raccontato di aver conosciuto anche la famiglia dello sceicco e non ha dubbi sul fatto che non sia Mauro Romano. Manuela Arcuri racconta dello sceicco Manuela Arcuri non ha dubbi sul fatto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 aprile 2021) A Domenica Live si parla del caso della scomparsa di, il bambinopiù di 40 fa anni all’età di 4 anni da Racale, cittadina in provincia di Lecce. Ospite di Barbara d’Urso èche negli anni ’90 ha avuto una relazione con loAl Habtoor che la famigliapensa essere proprio il bambino. L’attrice ha raccontato di aver conosciuto anche la famiglia delloe non hasul fatto che non siaracconta dellonon hasul fatto ...

