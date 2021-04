LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: Verstappen vince, Hamilton 2° e fortunato. 4° Leclerc, 5° Sainz (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Imola DI F1 LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE DI F1 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1: FERRARI QUARTA LEWIS Hamilton: “PER FORTUNA NON FACCIO MOLTI ERRORI” 17.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 17.16 Questa la classifica costruttori: 1 MERCEDES 60 2 RED BULL RACING HONDA 53 3 MCLAREN MERCEDES 414 FERRARI 34 5 ASTON MARTIN MERCEDES 7 6 ALPHATAURI HONDA 6 7 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 8 ALPINE RENAULT 1 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 HAAS FERRARI 0 17.15 La nuova classifica del Mondiale piloti: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 44 2 Max ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE DI F1 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1: FERRARI QUARTA LEWIS: “PER FORTUNA NON FACCIO MOLTI ERRORI” 17.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 17.16 Questa la classifica costruttori: 1 MERCEDES 60 2 RED BULL RACING HONDA 53 3 MCLAREN MERCEDES 414 FERRARI 34 5 ASTON MARTIN MERCEDES 7 6 ALPHATAURI HONDA 6 7 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2 8 ALPINE RENAULT 1 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 HAAS FERRARI 0 17.15 La nuova classifica del Mondiale piloti: 1 LewisGBR MERCEDES 44 2 Max ...

