LIVE F1 | GP Imola in DIRETTA | parte l’avvicinamento alla gara | piove sul tracciato romagnolo!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.18 Nel frattempo la F1 ha annunciato che, a partire dal 2022, si correrà anche a Miami! Un accordo di ben 10 anni per ilcittadino della Florida. Andiamo a conoscerlo 19 corners 5.41km 3 potential DRS zones 320 km/h top speed Introducing the new @f1miami circuit, around the iconic @HardRockStadium #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/nsJawzpIL2 — Formula 1 (@F1) April 18, 2021 14.17 Tutto è pronto per il secondo appuntamento della stagione in F1. A Sakhir abbiamo assistito allo splendido duello tra Hamilton e Verstappen. Sarà così anche sulle rive del Santerno? Intanto la prima notizia:!!! Al momento solamente in curva 1, ma è pioggia battente! Incredibile!! 14.15 Buongiorno e benvenuti a, tra 45 minuti esatti prenderà il via ...