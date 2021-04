Live Atalanta-Juventus 0-0 | entrano Ilicic e Kulusevski

(Di domenica 18 aprile 2021) Delicata sfida Champions a Bergamo tra. I bergamaschi vogliono continuare la loro corsa per accedere per il terzo anno di fila alla massima competizione europea, mentre i...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa ??di MIster @Pirlo_official LIVE su @JuventusTV:

SEGUI LA DIRETTA Le formazioni(3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; ...Al 'Gewiss Stadium', il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl 'Gewiss Stadium',e Juve si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuve 0 - 0 MOVIOLA ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentunesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentunesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...