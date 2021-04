Le notizie di scienza della settimana

(Di domenica 18 aprile 2021) Acqua contaminata nel mare di Fukushima, nuovi esperimenti sulle cellule staminali umane, un farmaco per curare il covid-19: l’attualità scientifica. Leggi

Advertising

11secon : #SCIENZA - #AMBIENTE Era grande circa 6.000 km², pesava quasi un miliardo di tonnellate e si era staccato dall'… - antongiu67 : @DiImmobiliare @d_essere informati meglio...comunque basterebbe guardarsi attorno per vedere quello che sta succede… - Paesedellanima : RT @ganga2410: I #Vaccini quando sono imperfetti i i #Virus possono diventare ancora più aggressivi . ?@NicolaPorro? ?@mariogiordano5? #Sa… - GualcoGabriella : RT @ganga2410: I #Vaccini quando sono imperfetti i i #Virus possono diventare ancora più aggressivi . ?@NicolaPorro? ?@mariogiordano5? #Sa… - MockDe : RT @ganga2410: I #Vaccini quando sono imperfetti i i #Virus possono diventare ancora più aggressivi . ?@NicolaPorro? ?@mariogiordano5? #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

Il Recovery Plan puo' essere l'occasione per colmare il gap che separa la ricerca italiana da quella degli altri Paesi europei, aumentando gli investimenti in modo da avvicinarsi al 2% del Pil: lo ..."L'Istituto Superiore di Sanità ha annunciato un valore medio dell'indice di contagio Rt di 0,85 relativamente al periodo compreso fra il 5 e l'11 aprile; anche il valore puntuale calcolato al 13 ...17 aprile 2021 a. a. a. Roma, 17 apr. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una diretta Facebook, sottolineando che ristoranti e bar potranno tornare 'a utilizzare i loro ...La consigliera regionale lombarda Patrizia Baffi (nella foto) è pronta a traslocare nel partito di Giorgia Meloni dopo aver annunciato l’addio al partito di Matteo Renzi. Ieri è stata fotografata a un ...