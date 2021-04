La Juve crolla a Bergamo e l’assenza di Ronaldo diventa un caso (Di domenica 18 aprile 2021) Sconfitta con polemiche, quella alla quale è andata incontro la Juventus in quel di Bergamo. Fari puntati sull’assenza di Cristiano Ronaldo. In casa Juventus è il momento, ancora una volta, di leccarsi le ferite. La sconfitta di oggi contro l’Atalanta ha un sapore amarissimo, soprattutto perchè arrivata nella fase finale, con un tiro deviato ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Sconfitta con polemiche, quella alla quale è andata incontro lantus in quel di. Fari puntati suldi Cristiano. In casantus è il momento, ancora una volta, di leccarsi le ferite. La sconfitta di oggi contro l’Atalanta ha un sapore amarissimo, soprattutto perchè arrivata nella fase finale, con un tiro deviato ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cmontalbano90 : Non meritavamo di perderla ma non abbiamo fatto neanche molto per vincerla. La #Juve è diventata una fragile baracc… - Erminio69642109 : @nox2793 Accentra troppo su di sè, se sbaglia lui la Juve crolla - berna101976 : @duppli poi va ad allenare la Roma e cr7 e pirlo restano alla juve e il castello di carte crolla -