Juventus | Danilo in dubbio per la gara con l’Atalanta | problema a un dito

(Di domenica 18 aprile 2021)a un: probabile panchina in Atalanta-Juve per il terzino brasiliano. Possibile forfait per lui Probabile forfait dell’ultim’ora in casa. Come appreso dalla nostra redazioneha riportato una undel piede che potrebbe costringerlo alla panchina in Atalanta-Juve. Ecco allora che Pirlo dovrebbe schierare Cuadrado nel ruolo di esterno basso, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio McKennie.è uno dei perni della formazione di Andrea Pirlo che potrebbe perdere un altro titolarissimo dopo Cristiano Ronaldo. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

a_juve77 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | #McKennie verso una maglia da titolare, a seguito di un problemino a un dito del piede di #Danilo che dovreb… - GiovaAlbanese : #Juventus | #McKennie verso una maglia da titolare, a seguito di un problemino a un dito del piede di #Danilo che d… - be_juve : RT @JuveFanInfoFR: Composition probable de la Juventus pour #AtalantaJuve (4-4-2) : XI : Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sa… - a_juve77 : RT @JuveFanInfoFR: Composition probable de la Juventus pour #AtalantaJuve (4-4-2) : XI : Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sa… - AnaisBassez : RT @JuveFanInfoFR: Composition probable de la Juventus pour #AtalantaJuve (4-4-2) : XI : Szczesny ; Danilo - De Ligt - Chiellini - Alex Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Danilo

Lanon rinuncia al 4 - 4 - 2 nel quale Arthur Melo e Bentancur potrebbero essere in campo ... in difesa dunque avremoe Alex Sandro larghi mentre Bonucci (che rientra) e De Ligt ...Il colombiano potrebbe giocare sia in una posizione offensiva conterzino sia difensore, con ... Dove vedere il match Atalanta -sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky alle ore 15.00 ...Il difensore Danilo ha riportato un problema a un dito del piede che potrebbe costringerlo alla panchina in Atalanta-Juve.Danilo, problema a un dito: probabile panchina in Atalanta-Juve per il terzino brasiliano Probabile forfait dell’ultim’ora in casa Juventus. Come appreso dalla nostra redazione Danilo ha riportato un ...