Hook | i problemi tra Spielber e Julia Roberts

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021)– Capitan Uncino: è sicuramente uno dei pochi film di Stevenconsiderati un fallimento. Sebbene il film abbia incassato l’incredibile cifra di 300 milioni di dollari al botteghino e sia stato considerato un successo commerciale, per i distributori del film invece è da ricordare come un vero e proprio fallimento finanziario. Isi sono verificati anche sul set durante le riprese, coinvolgendo principalmente l’attrice di Pretty Woman. Cosa è successo? Facciamo un passo indietro nel tempo.nel 1991, proprio come la protagonista del suo film Se scappi ti sposo, è letteralmente scappata lasciando il promesso sposo Kiefer Sutherland tre giorni prima del matrimonio. Per Kiefer un’umiliazione planetaria, elevata all’ennesima potenza da un dettaglio non irrilevante: ...