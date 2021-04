Formula 1 a Miami nel 2022, Domenicali: “Sarà una gara separata da Austin” (Di domenica 18 aprile 2021) Formula 1, confermato il GP di Miami nel 2022. Garfinkel: “Sarà collocato nel secondo quarto del calendario”. ROMA – Formula 1, confermato il GP di Miami nel 2022. Nell’anno zero del Motorsport a quattro ruote la città americana farà il suo esordio. Si tratta di una gara molto particolare, visto che si svolgerà nei pressi dell’Hard Rock Stadium. Grande curiosità da parte dei piloti per conoscere la pista. Ci attendiamo un weekend sicuramente ricco di novità e di sorprese. La prima gara su una pista è sempre ricca di incognite, ma non si esclude la possibilità di far girare le vetture durante i test invernali negli Usa. Decisione difficile, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso. Domenicali: “Secondo GP ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)1, confermato il GP dinel. Garfinkel: “collocato nel secondo quarto del calendario”. ROMA –1, confermato il GP dinel. Nell’anno zero del Motorsport a quattro ruote la città americana farà il suo esordio. Si tratta di unamolto particolare, visto che si svolgerà nei pressi dell’Hard Rock Stadium. Grande curiosità da parte dei piloti per conoscere la pista. Ci attendiamo un weekend sicuramente ricco di novità e di sorprese. La primasu una pista è sempre ricca di incognite, ma non si esclude la possibilità di far girare le vetture durante i test invernali negli Usa. Decisione difficile, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso.: “Secondo GP ...

