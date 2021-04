F1, Sebastian Vettel: “Una giornata davvero storta, niente è girato nella nostra direzione” (Di domenica 18 aprile 2021) Sebastian Vettel ha vissuto un Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, nel quale gli è successo veramente di tutto. Sin dal via, anzi prima del via. Con un problema in griglia (le gomme non erano pronte ai canonici 5 minuti dalla partenza) che è costato addirittura una penalità di stop&go di 10 secondi per il pilota della Aston Martin. Ennesimo colpo di sfortuna di una annata che è davvero iniziata con il piede sbagliato per l’ex ferrarista. Sebastian Vettel in conferenza stampa ammette che: “…le cose non sono andate nella nostra direzione oggi. Anche prima della gara abbiamo avuto problemi ad entrare in griglia e sono dovuto partire dalla pit lane. Non è stato un dramma perché abbiamo vissuto una ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha vissuto un Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, nel quale gli è successo veramente di tutto. Sin dal via, anzi prima del via. Con un problema in griglia (le gomme non erano pronte ai canonici 5 minuti dalla partenza) che è costato addirittura una penalità di stop&go di 10 secondi per il pilota della Aston Martin. Ennesimo colpo di sfortuna di una annata che èiniziata con il piede sbagliato per l’ex ferrarista.in conferenza stampa ammette che: “…le cose non sono andateoggi. Anche prima della gara abbiamo avuto problemi ad entrare in griglia e sono dovuto partire dalla pit lane. Non è stato un dramma perché abbiamo vissuto una ...

F1 2021: Vaccini: il bel gesto di Vettel in Bahrain Motorbox F1, Sebastian Vettel: “Una giornata davvero storta, niente è girato nella nostra direzione” Sebastian Vettel ha vissuto un Gran Premio dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, nel quale gli è successo veramente di tutto. Sin dal via, anzi prima del via. Con ...

Vettel contro la FIA: “Doveva essere più attenta” Altra domenica da dimenticare per il quattro volte iridato, costretto al ritiro a due giri dalla fine, quando era 14esimo ...

