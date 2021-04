F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Imola 2021, palinsesto Sky e TV8 (Di domenica 18 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del lungo tour europeo del circus. Imola ospita la massima serie del motorsport per il secondo anno di seguito senza pubblico, con la speranza di guadagnarsi un posto fisso in calendario per le prossime stagioni. Mercedes in pole position con Lewis Hamilton, il quale dovrà difendersi strenuamente dal duo Red Bull formato da Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo in griglia. La seconda fila è completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, chiamato ad una gara d’attacco per sognare il podio. Alle sue spalle scatteranno l’AlphaTauri di Pierre Gasly, le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris e la Mercedes di Valtteri Bottas, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del lungo tour europeo del circus.ospita la massima serie del motorsport per il secondo anno di seguito senza pubblico, con la speranza di guadagnarsi un posto fisso in calendario per le prossime stagioni. Mercedes in pole position con Lewis Hamilton, il quale dovrà difendersi strenuamente dal duo Red Bull formato da Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo in griglia. La seconda fila è completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, chiamato ad unad’attacco per sognare il podio. Alle sue spalle scatteranno l’AlphaTauri di Pierre Gasly, le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris e la Mercedes di Valtteri Bottas, ...

