Damascelli: per l’Inter la partita contro il Napoli sarà una gita turistica sul golfo (Di domenica 18 aprile 2021) Saranno due partite opposte, quella dell’Inter contro il Napoli e quella della Juventus contro l’Atalanta, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Per Conte si tratterà di una gita sul golfo di Napoli. “Due stadi, due storie diverse, opposte. gita turistica sul golfo di Napoli per l’Inter che, tronfia di punti in classifica, osserva dall’alto in basso la folla alle sue spalle. Viaggio acidissimo per la Juventus a Bergamo, alla ricerca di una tranquillità europea che è lo stesso obiettivo dell’Atalanta”. l’Inter, davanti è una macchina da guerra. “Napoli è terra a rischio ma a parole sembra in pericolo soltanto Gattuso che vive da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Saranno due partite opposte, quella delile quella della Juventusl’Atalanta, scrive Tonysu Il Giornale. Per Conte si tratterà di unasuldi. “Due stadi, due storie diverse, opposte.suldiperche, tronfia di punti in classifica, osserva dall’alto in basso la folla alle sue spalle. Viaggio acidissimo per la Juventus a Bergamo, alla ricerca di una tranquillità europea che è lo stesso obiettivo dell’Atalanta”., davanti è una macchina da guerra. “è terra a rischio ma a parole sembra in pericolo soltanto Gattuso che vive da ...

