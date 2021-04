Da Imola a Portimao | il tributo a Fausto Gresini | ' Gratitudine e commozione'

Advertising

SkySportF1 : ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ?? Il video del minuto di silenzio a Imola e Portimao per Fausto Gresini @SkySportMotoGP #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportMotoGP : #MotoGP e #F1 unite nel ricordo di Fausto Gresini #SkyMotori #SkyMotoGP #Formula1 #ImolaGP #PortugueseGP… - flamminiog : RT @SkySportF1: ?? @MotoGP e @F1 unite nel ricordo di Gresini: a Portimao e Imola un minuto di silenzio @SkySportMotoGP #ImolaGP ???? #SkyMoto… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP a Portimao e Formula 1 a Imola unite nel ricordo di Fausto Gresini - -

Ultime Notizie dalla rete : Imola Portimao

Sky Sport

Grandissima vittoria per Max Verstappen, al suo primo successo stagionale, in unabagnata e molto insidiosa per tutti i piloti in pista. Gara caotica, con una bandiera rossa e ...arrivi, ...La Scuderia Ferrari deve accontentarsi di un quarto e quinto posto ad, ma i tifosi possono forse cominciare a gioire. La stessa squadra, a detta del team principal Mattia Binotto, è dispiaciuta di aver perso un podio che è stato della Ferrari per gran parte della ...La Scuderia anche a Imola resta giù dal podio, ma coglie un quarto posto con Leclerc e un quinto con Sainz. Il piazzamento nel GP del Made in Italy vale molto più di quello in Bahrain perché la SF21 h ...Grandissima vittoria per Max Verstappen, al suo primo successo stagionale, in una Imola bagnata e molto insidiosa per tutti i piloti in pista. Gara caotica, con una bandiera rossa e diverse Safety Car ...