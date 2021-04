Colleferro, 17enne aggredito in strada con calci e pugni: due fermati per lesioni gravissime (Di domenica 18 aprile 2021) Un 17enne di Segni ieri pomeriggio è stato aggredito da alcuni coetanei nel comune di Colleferro, lo stesso paese dove venne picchiato a morte Willy Monteiro, prima i pugni al volto poi una volta caduto in terra sbattendo la testa sull’asfalto l’aggressione è continuata con i calci. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Giovanni di Roma, mentre la polizia ha fermato un 18enne e un 19enne ritenuti gli autori dell’aggressione, per la quale la procura di Velletri ha aperto un fascicolo con l’accusa di lesioni gravissime. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato di Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, in corso Turati all’angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Undi Segni ieri pomeriggio è statoda alcuni coetanei nel comune di, lo stesso paese dove venne picchiato a morte Willy Monteiro, prima ial volto poi una volta caduto in terra sbattendo la testa sull’asfalto l’aggressione è continuata con i. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Giovanni di Roma, mentre la polizia ha fermato un 18enne e un 19enne ritenuti gli autori dell’aggressione, per la quale la procura di Velletri ha aperto un fascicolo con l’accusa di. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato di, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, in corso Turati all’angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto ...

