Atalanta Juventus formazioni ufficiali | spazio a McKennie e Chiesa

Atalanta Juventus formazioni ufficiali – La Juventus vola a Bergamo e sfida l'Atalanta di Gasperini. Sfida fondamentale per un posto in Champions League. Pirlo rinuncia a Ronaldo infortunato. Non verrà rischiato, visto il problema muscolare. Out anche Danilo che dà forfait e si accomoda in panchina. Atalanta Juventus formazioni ufficiali, chi gioca Pirlo schiera Szczesny in porta con De Ligt e Chiellini centrali. Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo spazio alla coppia Rabiot Bentancur, con Chiesa e McKennie esterni. In attacco torna la coppia Dybala Morata. Atalanta – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de ...

juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa ??di MIster @Pirlo_official LIVE su @JuventusTV: - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - emi_80_te : RT @juvandme: ??? La formazione ufficiale della Juventus per la sfida contro l'Atalanta. #Juventus #AtalantaJuve - michele_cofano : RT @juvandme: ??? La formazione ufficiale della Juventus per la sfida contro l'Atalanta. #Juventus #AtalantaJuve -