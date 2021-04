Verona, i convocati di Juric per la Sampdoria: fuori Kalinic (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questo pomeriggio in casa della Sampdoria. fuori Kalinic Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questo pomeriggio in casa della Sampdoria. fuori Nikola Kalinic che come confermato ieri dal tecnico ha accusato un problema in allenamento che lo costringe un nuovo stop. I convocati – Silvestri, Dimarco, Faraoni, Lovato, Barák, Lazovi?, Salcedo, Favilli, Borghetto, Udogie, Ili?, Çetin, Ceccherini, Rüegg, Zaccagni, Günter, Berardi, Pandur, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tamèze, Colley, Lasagna. Ecco i 2?4? convocati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico delIvanha diramato la lista deiin vista della gara di questo pomeriggio in casa dellaIl tecnico delIvanha diramato la lista deiin vista della gara di questo pomeriggio in casa dellaNikolache come confermato ieri dal tecnico ha accusato un problema in allenamento che lo costringe un nuovo stop. I– Silvestri, Dimarco, Faraoni, Lovato, Barák, Lazovi?, Salcedo, Favilli, Borghetto, Udogie, Ili?, Çetin, Ceccherini, Rüegg, Zaccagni, Günter, Berardi, Pandur, Dawidowicz, Sturaro, Bessa, Tamèze, Colley, Lasagna. Ecco i 2?4?...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, i convocati per la trasferta di Verona: c'è Quagliarella: Domani alle 15, allo stadio Bentegodi di Veron… - CalciohellasIt : Sampdoria, i 24 convocati per affrontare l'Hellas Verona - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: I 23 convocati della Lazio per il match con l'Hellas Verona - TUTTOB1 : Chievo: i convocati contro il Pisa - infoitsport : Convocati Lazio per il Verona: le scelte di Mister Inzaghi per la gara di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Verona convocati Serie A, Sampdoria - Hellas Verona: i convocati di Claudio Ranieri Sono 24 i prescelti da Claudio Ranieri per affrontare la sfida casalinga contro l'Hellas. Tra gli assenti si segnalano sempre i nomi di Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa mentre torna arruolabile ...

Convocati Sampdoria per la sfida al Verona: out Ekdal Convocati Sampdoria: le scelte del tecnico Claudio Ranieri in vista del match contro il Verona per la 31a giornata di Serie A La Sampdoria affronterà il Verona nel corso della 31a giornata del ...

Verona, i convocati di Juric per la Sampdoria: fuori Kalinic Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questo pomeriggio in casa della Sampdoria. Fuori Kalinic Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la list ...

Juve: De Ligt-Chiellini. Atalanta con Pessina e Malinovskyi. Sassuolo: torna Berardi, non Caputo Bianconeri a Bergamo con Morata accanto a Ronaldo, nell’Inter spazio a Darmian a sinistra. De Zerbi senza Locatelli ...

Sono 24 i prescelti da Claudio Ranieri per affrontare la sfida casalinga contro l'Hellas. Tra gli assenti si segnalano sempre i nomi di Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa mentre torna arruolabile ...Sampdoria: le scelte del tecnico Claudio Ranieri in vista del match contro ilper la 31a giornata di Serie A La Sampdoria affronterà ilnel corso della 31a giornata del ...Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questo pomeriggio in casa della Sampdoria. Fuori Kalinic Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato la list ...Bianconeri a Bergamo con Morata accanto a Ronaldo, nell’Inter spazio a Darmian a sinistra. De Zerbi senza Locatelli ...