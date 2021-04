Tragedia in Calabria: auto contro un muretto, muore un 22enne (Di sabato 17 aprile 2021) Tragedia in Calabria: un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro Tragedia in Calabria dove un 22enne è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro. La vittima che era alla guida di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita contro un muretto. A seguito dell’impatto il conducente è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed un’ambulanza. Foto di repertorio Incidente Calabria Incidente Catanzaro notizie catanzaro L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021)in: unè morto in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaroindove unè morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro. La vittima che era alla guida di un’, per cause in corso di accertamento, ha perso illlo della vettura che è finitaun. A seguito dell’impatto il conducente è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed un’ambulanza. Foto di repertorio IncidenteIncidente Catanzaro notizie catanzaro L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Nclosing123 : Credo che siamo in tanti a cui tremano le ginocchia. Ritorno a scuola al 100% sarà l'inizio della fine. In Calabria… - FrancoLaratta : Il caso Spirlì, il leghista Presidente f.f. della Calabria. Ma chi è? Chi lo ha voluto? Perché? Spirlì, un uomo sol… - BelcastroSalv : La Calabria travolta dal virus - Gazzetta del Sud - Edizione Calabria - Ross27383478 : @senia65 Ciao bellissima Senia, finito tutta sta infinita tragedia se vengo in Sicilia mi piacerebbe trovarci per u… - AnsaCalabria : Morti in torrente: Gup dispone rinvii a giudizio. Tragedia provocò 10 morti. Processo il 15 giugno |#ANSA -