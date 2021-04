Tornano i Bauli in piazza, la protesta dei lavoratori dello spettacolo (Di sabato 17 aprile 2021) Sono stati suonati 419 colpi, tanti quanti sono i giorni di stop del mondo dello spettacolo a causa della pandemia. I lavoratori dello spettacolo, messi in ginocchio dalla pandemia, chiedono sostegni e certezze sulla ripartenza Mille Bauli, 1500 operatori registrati, circa 200 volontari oggi nel flash mob organizzato in piazza del Popolo a Roma. Sono stati suonati 419 colpi, tanti quanti sono i giorni di stop del mondo dello spettacolo a causa della pandemia, da attori, cantanti, maestranze e, più in generale, da tutti i lavoratori dello spettacolo uniti nella protesta volta a centrare obiettivi stringenti e urgenti: istituire un fondo da erogare in soluzioni ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Sono stati suonati 419 colpi, tanti quanti sono i giorni di stop del mondoa causa della pandemia. I, messi in ginocchio dalla pandemia, chiedono sostegni e certezze sulla ripartenza Mille, 1500 operatori registrati, circa 200 volontari oggi nel flash mob organizzato indel Popolo a Roma. Sono stati suonati 419 colpi, tanti quanti sono i giorni di stop del mondoa causa della pandemia, da attori, cantanti, maestranze e, più in generale, da tutti iuniti nellavolta a centrare obiettivi stringenti e urgenti: istituire un fondo da erogare in soluzioni ...

Advertising

Saturnino69 : ROMA SABATO 17 APRILE I BAULI TORNANO IN PIAZZA ?? #BAULIINPIAZZA #BAULIINPIAZZADELPOPOLO #ILRUMOREDELSILENZIO… - WEBTVSTUDIOS : RT @ultimo_concerto: Mancano pochi giorni. Dopo l'incredibile esperienza di Milano, i Bauli tornano in piazza, questa volta a Roma, per da… - nikizag7 : RT @salento_news: I “bauli” dello spettacolo tornano a protestare a Roma. In piazza anche #GiulianoSangiorgi, @MarroneEmma e @AmorosoOF htt… - insta_agne : RT @salento_news: I “bauli” dello spettacolo tornano a protestare a Roma. In piazza anche #GiulianoSangiorgi, @MarroneEmma e @AmorosoOF htt… - peppinocatamo1 : RT @salento_news: I “bauli” dello spettacolo tornano a protestare a Roma. In piazza anche Giuliano Sangiorgi, Emma e Amoroso -