Storico | è morto Vartan Gregorian | spiegò l’Islam come un mosaico e non un monolite

New York, 17 apr. – (Adnkronos) – Lo Storico e filantropo armeno naturalizzato statunitense Vartan Gregorian, studioso delle civiltà dell'Asia e intellettuale impegnato nel dialogo interculturale, è morto a New York all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 15 aprile, è stato dato dalla Carnegie Corporation di New York, importante fondazione con scopi umanitari di cui era presidente dal 1997, precisando che Gregorian era stato ricoverato in ospedale per accertamenti dovuto al mal di stomaco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

