Secondo la portavoce Navalny sta morendo Appello di scrittori e Nobel

(Di sabato 17 aprile 2021) “La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma ora Alexey sta. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni”. Lo ha scritto su Twitter ladi Alexey, Kira Yarmish. Rischia l’arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale “in ogni momento” dato che ha una concentrazione eccessiva di potassio nel sangue (7,1 millimoli per litro, quando la soglia massima è 6), ha denunciato in una lettera al Servizio penitenziario federale il suo medico, Anastasia Vasilyeva insieme a tre colleghi, fra cui un cardiologo. I medici chiedono di poter vedere immediatamenteche deve essere visitato immediatamente “considerati i risultati dei suoi esami del sangue e il suo recente avvelenamento”. Più di 70 celebrità in tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta al presidente russo Vladimir ...

