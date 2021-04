Salvini rinviato a giudizio a Palermo

Advertising

Agenzia_Ansa : Open Arms, il leader della Lega Matteo Salvini rinviato a giudizio #ANSA - TgLa7 : Open Arms: #Salvini rinviato a giudizio - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - saraosalvatore : RT @AngeloCiocca: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. #Salvini rinviato a giudizio sempl… - SalvatoreMirag7 : ???????????????? Open Arms. Salvini rinviato a giudizio, prima udienza 15 settembre a Tribunale Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini rinviato

Roma, 17 apr 15:54 - Il leader della Lega, Matteo, è statoa giudizio nell'ambito del processo che lo vede imputato con l'accusa di sequestro...I reati contestati sono sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. Nell'agosto 2019, 147 migranti salvati dalla ong spagnola, rimasero per 19 giorni in mare in attesa di un porto ..."La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". Matteo Salvini cita l'articolo 52 della Costituzione commentando il rinvio a giudizio per la vicenda Open Arms in cui il leader della Lega rispon ...PALERMO (ITALPRESS) – Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. Il gup Lorenzo Jannelli ha deciso di accogliere la richiesta della Procura di Palermo, che accusa il leader dell ...