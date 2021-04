Qualifiche MotoGP Portogallo | Quartararo in pole | con ' giallo' Bagnaia

(Di sabato 17 aprile 2021) A Portimao, nel sabato di, le cose iniziano a farsi serie. Provate a chiederlo a Fabioche in sella alla Yamaha è andato ad infilare il giro veloce in 1:38.862. La battaglia, ...

Advertising

VRRidersAcademy : Qualifiche @MotoGP ?? #PortugueseGP - SkyRacingTeam : ?? Il weekend entra nel vivo! Le qualifiche si avvicinano e vediamo cosa ha scoperto Cele nella classica track walk… - SkySportMotoGP : ? #MM93 e Mir passano in Q2 ? Fuori Rossi e Pol Espargarò LIVE ? - motosprint : #MotoGP Portogallo Qualifiche: i commenti dei piloti al Parco Chiuso ?? - FamigliaRedBull : Grandissima prestazione di Marc. Mi piacerebbe vedere la Super Pole in MotoGP. Mi sembra ridicolo che ormai le qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche MotoGP

Primo degli italiani Franco Morbidelli , quinto dopo le problematiche prove del venerdì , davanti a un sorprendente Marquez, passato per le pre. Il fenomeno spagnolo non si è risparmiato ...PORTIMAO (PORTOGALLO) - Finale con giallo nelledel Gran Premio del Portogallo di. Francesco Bagnaia aveva conquistato la pole position, ma il suo tempo è stato cancellato perché ...Continua il calvario di Danilo Petrucci nelle ultime posizioni, che anche nel Gp del Portogallo, sulla pista di Portimao, conquista solo la 18° posizione in qualifica: la terzultima tra i piloti scesi ...Sabato di qualifica in Portogallo, sul circuito di Portimao si sfidano gli assi della motogp, dopo una Q1 molto veloce dove hanno la meglio uno strepitoso Marc Marquez e un ottimo Mir, in Q2 la sfida ...