"Paziente emofilico non sia considerato inguaribile"

(Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Ilnon deve essere più, perché ci sono spiragli promettenti come nuove terapie per il trattamento del singoloe anche perché nei prossimi anni si potrà guarire con la terapia genica". Così Sergio Siragusa, ematologo e direttore dell'Uoc di Ematologia del Policlinico 'Giaccone' di Palermo, è intervenuto durante l'incontro online in occasione della sesta tappa, a Palermo, del tour 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, malattia rara della coagulazione che ha l'artropatia fra le complicanze più frequenti. La tappa della campagna nel capoluogo siciliano, oggi 17 aprile, coincide anche con la giornata mondiale ...

' La gestione delha subito una notevole crescita in termini di efficacia, sicurezza e sostenibilità negli ultimi anni . I nuovi farmaci permettono di 'normalizzare' la ..."Da diversi anni - ha ricordato Santoro - faccio parte di un team multidisciplinare che ha adottato un comune protocollo che garantisce aluna presa in carico mirata e coordinata , ...(Adnkronos Salute) - "Il paziente emofilico non deve essere più considerato inguaribile, perché ci sono spiragli promettenti come nuove terapie per il trattamento del singolo paziente e anche perchà ...Nel video si può scegliere di seguire la vicenda di ciascuno dei tre protagonisti, diversi per età e stili di vita. In tutti i casi, le scelte di ogni protagonista influiscono sul destino degli altri ...