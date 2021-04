Open Arms: Salvini a processo per sequestro persona 'sopporterò cristianamente'/Adnkronos (4) (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) - Intanto, tra meno di un mese, un altro gup, questa volta del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, dovrà prendere un'altra decisione importante. Salvini è sempre accusato di sequestro di persona, questa volta per avere lasciato in mare un centinaio di migranti sulla nave Gregoretti. Ma a Catania la Procura, a differenza dei colleghi palermitani, ha chiesto il non luogo a procedere per l'ex ministro. Oscar Camps, l'ideatore della ong spagnola Open Arms, è venuto a tutte le udienze. E oggi, prima di lasciare l'aula bunker, dove si è celebrato il maxiprocesso, interpellato dall'Adnkronos, si è limitato a dire: "Il rinvio a giudizio è un piccolo passo avanti. Bisogna continuare e non bisogna permettere che si violino i diritti umani, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) () - Intanto, tra meno di un mese, un altro gup, questa volta del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, dovrà prendere un'altra decisione importante.è sempre accusato didi, questa volta per avere lasciato in mare un centinaio di migranti sulla nave Gregoretti. Ma a Catania la Procura, a differenza dei colleghi palermitani, ha chiesto il non luogo a procedere per l'ex ministro. Oscar Camps, l'ideatore della ong spagnola, è venuto a tutte le udienze. E oggi, prima di lasciare l'aula bunker, dove si è celebrato il maxi, interpellato dall', si è limitato a dire: "Il rinvio a giudizio è un piccolo passo avanti. Bisogna continuare e non bisogna permettere che si violino i diritti umani, che ...

