Open Arms: Salvini a processo per sequestro persona 'sopporterò cristianamente'/Adnkronos (3) (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – A chi gli chiede se da imputato pensa di fare un passo indietro da leader della Lega, risponde secco: "Fortunatamente i giudici non decidono chi vince le elezioni e chi guida i partiti. Almeno in Italia funziona così". E poi critica Enrico Letta, che nei giorni scorsi ha indossato la felpa della Open Arms, dicendo: "Chiedete a Letta se questo rinvio a giudizio ha un peso politico, lui che porta la felpa della ong. Io sto curando gli italiani per fare ripartire il paese e il lavoro. Non ho tempo di mettermi la felpa di ong straniere che danneggiano l'Italia". E sui social, prima di lasciare l'Ucciardone, scrive: "'La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta. Prima l'Italia.

