Marchini | “Sì teatro all’aperto | ma impossibile programmare ora al chiuso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 aprile 2021) “Bisogna dare un segnale, la gente è disperata, bene la riapertura dei teatri, ma è tardi per gli spazi al. Punterei piuttosto sugli spazi”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attrice e regista Simonasulla riapertura dei teatri, dei cinema, dei musei in programma nelle zone gialle a partire dal 26 aprile. “L’annuncio fa piacere. E’ uno stimolo a vivere e a rivivere una cosa fondamentale come il. Ma purtroppo non è così automatico – ha precisato ancora – C’è bisogno di mettere su una compagnia, scritturare attori e maestranze, organizzare un repertorio e un cartellone. Non si può fare dall’oggi al domani. E poi attenzione – ha aggiunto Simona– serve anche un controllo inesorabile, quasi un regime poliziesco, per contingentare il pubblico, per garantire ...