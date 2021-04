La regola e l’eccezione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Il viaggio è lungo. Le due persone sedute nel mio scompartimento hanno appena esaurito le loro conversazioni telefoniche. Si conoscono da tempo. Intessono un dialogo che merita di essere riferito, su un tema che sarebbe piaciuto agli illuministi francesi, quello dellae del. Per questo, chiamerò l’uno l’illuminista, l’altro il realista. L’illuminista. Non se ne può più di questa emergenza. È un accavallarsi di regole e di deroghe. Sembra di essere tornati al medioevo. Ci sono le norme ordinarie, quelle speciali, quelle straordinarie, quelle di emergenza, quelle temporanee. E questo stato di precarietà accentua la nostra cattiva abitudine: in Italia non si fa nulla se non è urgente, se non si esce dall’ordinario. Una nazione non può vivere continuamente nello stato di emergenza, deve riconquistare la normalità, se possibile più ...