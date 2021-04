Incidente mentre sposta la legna | grave un 78enne a Botta di Sedrina

(Di sabato 17 aprile 2021) Ha avuto uncon il trattore che stava manovrando e, nonostante il trauma riportato, per fortuna ha fatto in tempo ad avvisare al telefono la figlia di quanto gli era appena accaduto prima di perdere conoscenza.

Advertising

poliziadistato : #Cagliari ricorda l’ispettore principale Giuseppe Mastino, vittima del dovere morto il #16aprile di 30 anni fa in u… - filippodispenz1 : RT @poliziadistato: #Cagliari ricorda l’ispettore principale Giuseppe Mastino, vittima del dovere morto il #16aprile di 30 anni fa in un in… - ahp68 : RT @Petartrzz: Ieri una bella e partecipata manifestazione ad Ala (a prescindere dall'articolo) mentre sabato si terranno i funerali di Mat… - MelgerTina : RT @Petartrzz: Ieri una bella e partecipata manifestazione ad Ala (a prescindere dall'articolo) mentre sabato si terranno i funerali di Mat… - svirgola2 : RT @Petartrzz: Ieri una bella e partecipata manifestazione ad Ala (a prescindere dall'articolo) mentre sabato si terranno i funerali di Mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mentre

...degli indagati nell'ambito dell'inchiesta finalizzata a chiarire la dinamica dell'... Stando ai primi riscontri, la vittima sarebbe stata travolta da un camionera impegnata a lavorare ...... questa mattina alle ore 8.30, una coppia di settantenni è stata investita,attraversava la ... La dinamica dell'è in fase di accertamento da parte della Polizia locale. Dai primi ...Ha avuto un incidente con il trattore che stava manovrando e, nonostante il trauma riportato, per fortuna ha fatto in tempo ad avvisare al telefono la figlia di quanto gli era appena accaduto prima di ...E insomma il Gran Premio dell'Emilia-Romagna potrebbe regalare soddisfazione ai colori rossi 16 Aprile 2021. Nel 2020 il suo Gran Premio d'Italia a Monza terminò contro le barriere all'esterno della P ...