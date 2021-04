GP Portogallo | qualifiche Moto2 | Lowes pole con caduta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Non basta unain curva 11 a fermare Sam, che nelledel GP di Portimao conquista la terzaconsecutiva in. L’inglese di casa MarcVDS non sembra il favorito per la partenza al palo, ma alla fine riesce a prendersi il primato contro un Remy Gardner in palla. Grazie ad un 1’42?904, il numero 22 batte il figlio d’arte, che gli farà compagnia in prima fila. Una prima fila che si chiude con un sorprendente Xavi Vierge. Altre sorprese vengono da Ai Ogura, che conquista il quarto posto, e dal duo Aspar Albert Arenas e Aron Canet, ottavo e nono rispettivamente. Buono anche Augusto Fernandez, settimo. Soprese, ma in negativo, lo sono anche Marco Bezzecchi e Joe Roberts. Il “Bez” è solo sesto al termine di un turno deludente. Tre posizioni più indietro l’americano, irriconoscibile ...