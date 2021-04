Google ha indotto gli utenti Android in errore | secondo le autorità australiane

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Google indotto

...produttive o operazioni che producano impatti occupazionali inaccettabili anche nell'. ...che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di...... con pesanti ripercussioni sull'occupazionale che generano '. 'Ed è proprio per questo che ... comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare ...Secondo un tribunale federale australiano, Google ha per due anni fuorviato i consumatori in merito alle modalità con le quali i dispositivi Android raccolgono dati sulla localizzazione degli utenti.Nel 2018, Google creò BERT, un sistema per l’elaborazione del linguaggio naturale che era così potente da indurre la società di Mountain View ad incorporarlo nel suo motore di ricerca, ossia il suo ...