Game Of Games: è giallo sullo show di Simona Ventura (Di sabato 17 aprile 2021) Lo show condotto da Simona Ventura, Game Of Games, non è stato sospeso. La Rai ha deciso per un cambio di calendario. Ecco il perché La Rai alle prese con i suoi piccoli “gialli”. Infatti, un nuovo mistero si è già diffuso per quel che riguarda Game Of Games, nuovo programma condotto da Simona Ventura. Inizialmente, ieri, durante il pomeriggio, si era diffusa la notizia di una possibile sospensione del programma televisivo. In un secondo momento, però, è stato spiegato che si tratta soltanto di un cambio di calendario e non di una bocciatura dello show. In pratica il programma che è condotto dalla scatenata Simona Ventura non andrà più in onda il mercoledì, come è accaduto sino ad ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Locondotto daOfs, non è stato sospeso. La Rai ha deciso per un cambio di calendario. Ecco il perché La Rai alle prese con i suoi piccoli “gialli”. Infatti, un nuovo mistero si è già diffuso per quel che riguardaOfs, nuovo programma condotto da. Inizialmente, ieri, durante il pomeriggio, si era diffusa la notizia di una possibile sospensione del programma televisivo. In un secondo momento, però, è stato spiegato che si tratta soltanto di un cambio di calendario e non di una bocciatura dello. In pratica il programma che è condotto dalla scatenatanon andrà più in onda il mercoledì, come è accaduto sino ad ...

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - SaCe86 : Game of Games di Simona Ventura sospeso? Una fonte Rai fa chiarezza - MondoTV241 : Sospeso il programma di Simona Ventura, Game of Games #simonaventura #gameofgames - ItNagame : Sapete perché Sonic non può nuotare? Perché in SEGA all’epoca credevano che i ricci non potessero farlo nella vita… - BiaNer1 : RT @Simo_Ventura: Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano -