Funerali Principe Filippo, la diretta: la Regina Elisabetta in nero secondo gli usi del lutto (Di sabato 17 aprile 2021) La bara a bordo dalla Land Rover modificata dallo stesso Filippo di Edimburgo. Il corto guidato da Carlo. Poi Anna, Andrea ed Edoardo. I figli. E ancora Harry e William ma separati dal cugino Peter Philips. Volontà di tenerli lontani dopo la famigerata intervista dei Sussex a Oprah? Fatto certo è che i fratelli si rivedono oggi per la prima volta, dopo un anno, con Harry ormai a Los Angeles insieme alla moglie Meghan. La Regina Elisabetta è entrata nella cappella di St George, precedendo in auto il corteo a piedi, al suono delle note dell'inno nazionale britannico. Ha scambiato qualche parola con il celebrante, mostrandosi forte anche se un po' piegata e vestita naturalmente di nero secondo gli usi del lutto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

