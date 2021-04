Finestre aperte? ecco il metodo per non fare entrare gli insetti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 aprile 2021) Arriva la primavera, non facciamo in tempo a goderci le belle giornate che comincia a venirci l’incubo degli insetti. Alcuni prima, altri dopo ma è certo che ad un certo punto arriveranno quando cominceremo a tenere porte e. Non facciamoci trovare impreparati, vediamo come impedire agli insetti diin casa. Per ognuno di essi c’è almeno un rimedio efficace. Mosche Fastidiose e portatrici di malattie, le mosche devono per forza essere tenute alla larga dalle nostre case. Collochiamo dei mezzi limoni su cui avremo inserito dei chiodi di garofano su tutti i davanzali. Dureranno per giorni e terranno alla larga le mosche. Nel caso in cui non volessimo avere i limoni sparpagliati per casa, creiamo una miscela con pepe nero, zucchero e acqua, bagniamo delle strisce di carta e posizioniamole su tutti gli ingressi. Un ...