F1 | Valtteri Bottas | “Nella Q3 ho perso la fiducia al retrotreno | domani dovrò combattere per risalire”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Ancora una giornataccia per, che manca completamente l’obiettivo minimo nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il portacolori della Mercedes, infatti, non solo non centra la pole position come un anno fa (che va al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton), non solo manca la prima fila, ma chiude addirittura all’ottavo posto il suo sabato di Imola. Poco, davvero troppo poco per il finlandese, che si ferma a 487 millesimi dalla prima posizione e, per giunta, dal suo vicino di box. Non propriamente il risultato che si aspettava il nativo di Nastola. Una delusione davvero notevole, specialmente se si pensa che il circuito romagnolo è uno di quelli meno semplici quando si parla di sorpassi. “Q3 mi sentivo pronto per la battaglia – conferma ...