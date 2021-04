F1, la classifica delle velocità di punta settore per settore. Norris scatenato (Di sabato 17 aprile 2021) Le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola, si sono rivelate estremamente appassionanti e combattute. Sul tracciato del Santerno abbiamo assistito a uno spettacolo particolarmente avvincente, i piloti si sono dati grandi battaglia durante il time-attack e la lotta per la conquista della pole-position si è consumata sul filo dei centesimi. Lewis Hamilton è riuscito a conquistare la partenza al palo, avendo la meglio sulle due Red Bull per una manciata di millesimi: 35 su Sergio Perez, 87 su Max Verstappen. Charles Leclerc ha strappato un ottimo quarto posto con la sua Ferrari, ma ha beneficiato anche del giro cancellato a Lando Norris, reo di una millimetrico track limit. Lo stesso Lando Norris ha fatto segnare le velocità più elevate nel secondo e nel terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola, si sono rivelate estremamente appassionanti e combattute. Sul tracciato del Santerno abbiamo assistito a uno spettacolo particolarmente avvincente, i piloti si sono dati grandi battaglia durante il time-attack e la lotta per la conquista della pole-position si è consumata sul filo dei centesimi. Lewis Hamilton è riuscito a conquistare la partenza al palo, avendo la meglio sulle due Red Bull per una manciata di millesimi: 35 su Sergio Perez, 87 su Max Verstappen. Charles Leclerc ha strappato un ottimo quarto posto con la sua Ferrari, ma ha beneficiato anche del giro cancellato a Lando, reo di una millimetrico track limit. Lo stesso Landoha fatto segnare lepiù elevate nel secondo e nel terzo ...

Advertising

CottarelliCPI : Ma è possibile che dopo tutto quello che si è detto e fatto la Lombardia sia ancora sestultima nella classifica del… - Cappellaio4 : Brano che adoro che apre una delle più belle suite di tutti i tempi, 756 settimane in classifica..... - _Simo95_ : @lorenzooleporee Igor è scarso giusto alla spal poteva giocare, gli altri 3 sono giocatori che possono essere delle… - infoitinterno : La Puglia risale la classifica delle vaccinazioni anticovid: 87,1% delle dosi utilizzate, è quinta in Italia - RdtRadioStation : Discoparade 2.0..la classifica delle 20 canzoni più ballate in Europa, On Air tra pochissimo su RDT Radio Station!!… -