F-Zero non è morto, ma serve una grande idea per riproporlo, secondo Takaya Imamura – Notizia – gcVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 aprile 2021) secondo Takaya Imamura, ex artista e designer di Nintendo, la serie F-Zero non è morta, ma sicuramente serve una grande idea per riproporla sul mercato.. La serie di F-Zero è sicuramente una delle più amate di Nintendo, ma, nonostante questo, sono quasi 20 anni che non si vede un nuovo episodio. secondo Takaya Imamura, ex artista e designer di Nintendo ora in pensione, la serie di corse futuristiche a gravità Zero non è morta, ma per rivederla nei negozi serve sicuramente una grande idea. Imamura è una personalità di spicco del mondo dei videogiochi. Nel suo passato ci sono lavori … Notizie giochi GameCubeRead ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 aprile 2021), ex artista e designer di Nintendo, la serie F-non è morta, ma sicuramenteunaper riproporla sul mercato.. La serie di F-è sicuramente una delle più amate di Nintendo, ma, nonostante questo, sono quasi 20 anni che non si vede un nuovo episodio., ex artista e designer di Nintendo ora in pensione, la serie di corse futuristiche a gravitànon è morta, ma per rivederla nei negozisicuramente unaè una personalità di spicco del mondo dei videogiochi. Nel suo passato ci sono lavori … Notizie giochi GameCubeRead ...

Advertising

fleinaudi : IL RISCHIO ZERO NON ESISTE ! Non è contemplato dalla natura umana. Ed è un bene che sia così. - IlContiAndrea : Capisco l’epidemia e la campagna vaccinale ma i #musei davvero non comprendo perché non possano aprire anche in… - sandrogozi : Il principio di precauzione non deve diventare preclusione o divieto! Dobbiamo avere coraggio e prenderci dei risch… - MGaiaschi : @AttilioBiancala @iacopo_melio @albertoinfelise La Francia avevamo stesso problema e, indovina, non l'ha risolto ne… - liviaDell : La bellezza #whataboutwedding #savetheweddingindustry siamo un comparto di grande bellezza e come dice Renato Zero… -