Docente positivo al Covid nel napoletano | tutta la scuola in quarantena

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Docente positivo a Forio: plesso scolastico in #Isolamento - - anteprima24 : ** Covid, #Docente positivo: plesso scolastico in isolamento ** - occhio_notizie : L'intero plesso scolastico Aurora di Forio, sull'Isola di Ischia, è stato messo in quarantena a seguito della posit… - rep_napoli : Covid, docente positivo: plesso scolastico in isolamento a Ischia [aggiornamento delle 13:51] -

Ultime Notizie dalla rete : Docente positivo

Per disposizione della ASL Napoli 2 Nord l'intero plesso scolastico Aurora di Forio è stato messo in quarantena, per la positività accertata di un. Il provvedimento riguarda 90 circa tra alunni, docenti e collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia del comune isolano che dovranno restare in isolamento sino al 26 aprile; le ...... l'aggiornamento indel punteggio può interessare ulteriori voci, per i docenti che hanno ... può essere perso dal, che non avrà più diritto alla sua valutazione nella graduatoria ...Ancora una classe in isolamento fiduciario per un contagio da Covid a Torre del Greco. Ad essere interessato al caso il plesso Monsignor Michele Sasso, dell'istituto comprensivo De Nicola-Sasso. A ren ...Nuovo caso di positività in una scuola di Mercato San Severino. Si tratta di un’alunna frequentante la scuola dell’infanzia ...