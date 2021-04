Days Gone | parla l' ex-director | Sony più interessata a Metacritic che alle vendite

(Di sabato 17 aprile 2021) Durante un'intervista, ildi, John Garvin, ha voluto dire la sua sull'attuale situazione che coinvolgee i titoli sviluppati/attualmente in sviluppo. Per chi non lo sapesse, qualche giorno fa Jason Schreier ha pubblicato un report, nel quale svelava alcuni importanti cambiamenti nella strategia interna di, come il focus sulle IP importanti e i blockbuster a discapito dei titoli medio-budget e la cancellazione del sequel di, presentato da Bend Studios, ma mai approvato. Garvin ha voluto dire la sua e, nonostante non possa più confermare l'esistenza o meno di2 (lo sviluppatore ha lasciato la compagnia l'anno scorso), i suoi discorsi meritano di essere ascoltati, specialmente per quanto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone

si avvicina all'uscita su PC. Dopo essere rimasto un'esclusiva console PlayStation e PlayStation 5 ad oggi si prepara a sbarcare su Steam ed Epic Games. In attesa di avere tra le mani la ...S e vi state chiedendo come entrare nel college die dove trovare tutti i presidi NERO, questa guida è quello che fa al caso vostro Uno dei survival horror open world si appresta ad abbandonare l'esclusività PlayStation per sbarcare in ...L'ex-director John Garvin condivide alcuni pensieri sulle politiche interne di Sony e su come Metacritic sia tenuto in alta, forse troppa considerazione.Arrivano i primi confronti tecnici tra le edizioni PC e Sony, che evidenziano le differenze in termini di filmati e gameplay.