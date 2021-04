Cyber e 007, l’Ue mette il turbo. E l’Italia? (Di sabato 17 aprile 2021) Le lancette corrono, anche per l’Italia. l’Ue spinge sulla Cybersecurity. Questo venerdì si è riunito per la prima volta il consiglio direttivo dell’European Cybersecurity Competence Center (Eccc), il centro europeo per la sicurezza Cyber istituito lo scorso dicembre con sede a Bucarest. Ventisette delegati degli Stati membri Ue si sono incontrati online con funzionari della Commissione e dell’Enisa, l’agenzia europea per la Cybersecurity, per definire i dettagli del “Cybersecurity act”. Ovvero il nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore a partire da giugno e istituirà la rete dei “centri di competenza” nazionali che dovrà essere collegata all’Eccc in Romania. I funzionari stanno lavorando alla rifinitura finale, per la traduzione italiana è all’opera il Dis. La ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) Le lancette corrono, anche perspinge sullasecurity. Questo venerdì si è riunito per la prima volta il consiglio direttivo dell’Europeansecurity Competence Center (Eccc), il centro europeo per la sicurezzaistituito lo scorso dicembre con sede a Bucarest. Ventisette delegati degli Stati membri Ue si sono incontrati online con funzionari della Commissione e dell’Enisa, l’agenzia europea per lasecurity, per definire i dettagli del “security act”. Ovvero il nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore a partire da giugno e istituirà la rete dei “centri di competenza” nazionali che dovrà essere collegata all’Eccc in Romania. I funzionari stanno lavorando alla rifinitura finale, per la traduzione italiana è all’opera il Dis. La ...

