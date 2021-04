Coronavirus | solo 34 contagiati in più nel Cesenate Tra le vittime anche una 62enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo

CesenaToday

Tra le possibili cause, osserva Broccolo, ci sono la diffusione di ceppi dipi ... una percentuale che al ritmo attuale sar possibile raggiungerea fine anno , osserva Broccolo. Anche ...In Emilia Romagna Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 357.231 casi di positività, 1.076 in più rispetto a venerdì, su un totale di 30.416 tamponi eseguiti ...Immediata protesta dei marina croati: «L’emergenza Covid c’è ancora, un aumento assurdo» FIUME È stato come un pugno allo stomaco, peraltro ai danni di un settore – il turismo nautico – che in Croazia ...UDINE. Dal periodo di isolamento alla verifica della negatività tramite test molecolare, dalle visite del medico curante fino alla documentazione necessaria per rimettere piede in azienda. Tornare al ...