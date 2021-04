Cagliari | Pavoletti da record | nessuno meglio di lui in Italia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 aprile 2021) Leonardoha segnato contro il Parma il 28° gol di testa, inmigliore dell’attaccante delLeonardoha regalato una speranza al, accorciando le distanze nel match contro il Parma con la specialità della casa: il colpo di testa. Come riporta Opta, da quando Pavoloso milita in Serie A (2013-2014) ha segnato 28 gol, in questo periodo solo Cristiano Ronaldo (44) e Lewandowski (34) hanno fattonei top-5 campionati europei. Dal 2017-2018, da quando indossa la maglia del, ha realizzato 22 gol di testa facendodi tutti indi Zapata, Ronaldo e Dzeko che lo rincorrono in classifica. L'articolo proviene da Calcio News ...