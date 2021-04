Bologna | Mihajlovic sbotta | ' Con lo Spezia voglio solo i 3 punti Draghi? Uno giusto'

(Di sabato 17 aprile 2021) 'Riaprono gli stadi? E per fortuna che è arrivato, finalmente uno: io non sono italiano ma poi da non italiano a volte le cose si vedono meglio, però ora si può cominciare a respirare, ...

Advertising

MCalcioNews : Mihajlovic: 'Domani non parlerò con il presidente, ma dopo la partita si discuterà di tante cose'… - Jack91x : RT @Gazzetta_it: #Bologna, #Mihajlovic sbotta: 'Mi sono rotto di giocare bene e perdere!' - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic sbotta: 'Mi sono rotto di giocare bene e perdere!': Bologna, Mihajlovic sbotta: 'Mi sono rotto… - DiMarzio : #Bologna, le parole di #Mihajlovic alla vigilia del match contro lo #Spezia - Gazzetta_it : #Bologna, #Mihajlovic sbotta: 'Mi sono rotto di giocare bene e perdere!' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Sinisa, come sempre, non lesina pensieri anche sull'extracalcio. E sul calcio racconta che con lo Spezia 'conta vincere, solo vincere. Visto che nelle ultime due partite abbiamo giocato ...Commenta per primo L'allenatore delSinisaha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia: 'Siamo tutti concentrati sulla partita perché vanno bene le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti ...L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro lo Spezia: "Siamo tutti concentrati sulla partita ...La partita Bologna - Spezia del 18 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 31° giornata di Serie A ...