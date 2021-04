Berardi entra nel club a tre cifre: 101 gol con il Sassuolo (Di sabato 17 aprile 2021) Il Sassuolo pareggia e poi la ribalta in 3? contro la Fiorentina, due reti di Domenico Berardi su altrettanti rigori. Sul primo è Dragowski a travolgere lo stesso Berardi e l’arbitro indica il dischetto senza troppe esitazioni. Conclusione perfetta dagli undici metri e pallone imprendibile quasi sotto l’incrocio dei pali. Con questo bel penalty Berardi tocca quota 100 gol con il Sassuolo, tre minuti più tardi arriva anche il 101: stavolta è Pezzella ad intervenire fallosamente su Raspadori ed il 25 neroverde insacca a fil di palo, salendo a quota 101. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Ilpareggia e poi la ribalta in 3? contro la Fiorentina, due reti di Domenicosu altrettanti rigori. Sul primo è Dragowski a travolgere lo stessoe l’arbitro indica il dischetto senza troppe esitazioni. Conclusione perfetta dagli undici metri e pallone imprendibile quasi sotto l’incrocio dei pali. Con questo bel penaltytocca quota 100 gol con il, tre minuti più tardi arriva anche il 101: stavolta è Pezzella ad intervenire fallosamente su Raspadori ed il 25 neroverde insacca a fil di palo, salendo a quota 101. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

